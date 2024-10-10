Министр обороны Израиля обещает Ирану "смертоносный и неожиданный" ответ
Министр обороны Йоав Галлант заявил в среду, что ответный удар Израиля по Ирану на его атаку на прошлой неделе будет "смертоносным, точным и неожиданным", сообщает Укринформ.
"Наша атака будет смертельной, точной и, прежде всего, неожиданной. Они не поймут, что произошло и как это произошло, они увидят результаты", – сказал Галлант в видеообращении, опубликованном израильскими медиа.
Глава оборонного ведомства Израиля также назвал атаку Ирана в начале октября провальной.
"Кто бы ни напал на нас, он пострадает и заплатит за это", – заверил Галлант.
Напомним, 1 октября Иран запустил залп ракет по Израилю в ответ на убийство нескольких лидеров, связанных с Ираном вооруженных группировок. По утверждению Корпуса стражей исламской революции, впервые были применены гиперзвуковые ракеты «Фаттах».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответ Ирану за массированный ракетный обстрел.