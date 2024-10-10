Удар по Одесской области 9 октября: количество жертв возросло
Количество жертв российского удара по портовой инфраструктуре Одесской области вечером 9 октября возросло до 7 – утром 10 октября в больнице умер тяжелораненый мужчина, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер в Telegram.
"К сожалению, количество жертв в результате вчерашней российской ракетной атаки возросло до 7. Сегодня утром в больнице скончался 46-летний сотрудник порта. Врачи делали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми".
Предыстория:
- Российская армия вечером 9 октября нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Сообщалось, что 6 человек погибли, 11 пострадали. Повреждено гражданское судно под флагом Панамы.