Кампания Харрис уже собрала 1 млрд долларов – CNN

Кампания вице-президента Камалы Харрис собрала 1 миллиард долларов с момента вступления в президентскую гонку в конце июля. Об этом CNN рассказали два источника, сообщает Укринформ.

С тех пор, как 21 июля Харрис заменила на гонке президента Джо Байдена, средства в бюджет ее кампании и Демократической партии поступают с беспрецедентной скоростью, пишет издание. Так, только за месяц от вступления в гонку кампания Гаррис собрала 500 миллионов долларов.

Пока кампания Харрис отказалась от комментариев.

Всплеск пожертвований помог Харрис стремительно превзойти суммы, собранные кампанией Дональда Трампа. Его команда объявила о накоплении около 430 миллионов долларов совместно с Республиканской партией в течение трех месяцев – с начала июля до конца сентября.

Преодолеть финансовый разрыв Трампа помогают суперкомитеты (super PACs), финансируемые богатыми республиканцами. Связанный с Трампом PACs "Сделаем Америку снова большой" (Make America Great Again, Inc.) возглавил внешние расходы в президентской гонке. Но PACs, связанный с Илоном Маском, самым богатым человеком в мире и известным поклонником Трампа, вложил в нынешние выборы более 79 миллионов долларов.