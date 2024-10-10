Лидеры ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдН") Алиса Вайдель и ультралевого "Альянса Сары Вагенкнехт" ("АСВ") Сара Вагенкнехт настаивают на необходимости прекратить военную поддержку Украины. Об этом они заявили во время теледебатов на Welt-TV, которых приводит Berliner Zeitung, сообщает Европейская правда.

Вайдель и Вагенкнехт, несмотря на разногласия по другим вопросам, пришли к согласию в вопросе поставок оружия в Украину: они считают, что такие поставки должны быть прекращены, а мир должен быть достигнут дипломатическим путем.

Вагенкнехт назвал полную победу Украины в войне с РФ "нереальной". Вайдель назвала конфликт "прокси-войной" между Россией и США.

Обе заявили, что Россия ощутила угрозу расширения НАТО на восток и поэтому напала на Украину.

Вайдель высказалась за дальнейшее перевооружение Германии, в то время как Вагенкнехт была против.

Глава "АдГ" также обвинила "АСВ" в том, что он принял позицию "АдГ" в дискурсе по Украине. Вагенкнехт гневно ответила: "Это немного дешево!"

Также Вайдель и Вагенкнехт продемонстрировали согласие по поводу дальнейших поставок немецкого оружия в Израиль – обе против таких поставок.

В то же время по экономическим и социальным вопросам согласия между двумя политическими силами нет, что и продемонстрировали дебаты.

Как известно, "АдГ" – это правая популистская партия, основанная в 2013 году, которая выступает против евроинтеграции, миграции и политики открытых границ, часто критикует ислам и защищает традиционные ценности. Лидеры "АдГ" неоднократно высказывали пророссийскую и антиукраинскую позицию, а также посещали временно оккупированный Крым.

Вагенкнехт уже долгое время называют "подругой Путина" из-за ее пророссийских взглядов. Недавно она предложила свой "мирный план": Запад прекратит поставки оружия Украине, если глава РФ "согласится на немедленное прекращение огня по текущей линии фронта".

Также ее "АСВ" требует включить в коалиционные соглашения в трех восточных землях Германии, где партия получила неплохие результаты, пункты дипломатического урегулирования войны в Украине и неподдержку размещения американских ракет.