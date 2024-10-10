Воздушные силы: ПВО сбила 41 "Шахед", еще 14 – локационно потеряны

Ночью и утром 10 октября российские войска ударили по Украине беспилотниками типа Shahed и ракетами разных типов. Силы противовоздушной обороны сбили 41 "Шахед", еще 14 были локационно утрачены. В то же время, несколько беспилотников все еще находятся в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего россияне применили более полусотни средств воздушного нападения:

2 баллистические ракеты "Искандер-М" (район пусков – оккупированный Крым);

1 управляемую авиационную ракету Х-31П (из воздушного пространства Крыма);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (из воздушного пространства Крыма);

3 зенитные управляемые ракеты С-300 (из оккупированной части Донетчины);

62 ударных БпЛА (районы пусков – Приморско-Ахтарск, Курск – РФ).

"В результате противовоздушного боя сбит 41 вражеский БпЛА в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой областях. 14 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется" , – говорится в сообщении.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

В Воздушных силах добавляют, что по состоянию на 11:00 боевая работа продолжается – несколько БПЛА (вероятно ударные) остаются в воздушном пространстве Украины.

Также наблюдается большая активность разведывательных беспилотников на севере и юге.

В ВСУ отметили, что в результате российского удара ракетами и ударными БПЛА поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донбассе.