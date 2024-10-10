"Укрэнерго" снова фиксирует потребление электричества

В Украине в четверг, 10 октября, потребление электроэнергии выросло по сравнению с предыдущим днем. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Потребление выросло. Сегодня, 10 октября, его уровень, по состоянию на 9:30, был на 5% выше, чем в это же время предыдущего дня – в среду. Вчера, 9 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на на том же уровне, что и в предыдущий рабочий день – во вторник, 8 октября" , - говорится в сообщении.

"Укрэнерго" отмечает, что из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру в энергосистеме в вечерние часы есть дефицит мощности, поэтому, по возможности, нужно переносить использование мощных электроприборов на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00.

Импорт электроэнергии 10 октября запланирован из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 2295 МВт-час.