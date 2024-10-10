ЕС предоставит Молдове крупнейший пакет финансовой помощи на 1,8 млрд евро

Европейская комиссия приняла План роста для Молдовы на сумму 1,8 миллиарда евро, который поддерживается Фондом реформ и роста на период 2025-2027 годов, сообщает Европейская правда.

План, который является крупнейшим пакетом финансовой поддержки ЕС с момента обретения Молдовой независимости, будет способствовать развитию экономики Молдовы, приблизит страну к членству в ЕС через ускорение реформ и предоставит значительную финансовую помощь, отметили в ЕК.

План базируется на трех основных пунктах:

увеличение финансовой помощи в течение следующих трех лет через специальный Фонд реформ и роста для Молдовы, основанный на будущей Программе реформ и оговоренных с Молдовой приоритетных потребностях в инвестициях;

расширение доступа к единому рынку Европейского союза;

поддержка социально-экономических и фундаментальных реформ в Молдове.

"Европа твердо стоит на стороне Молдовы – сегодня и на каждом шагу на пути к нашему Союзу. Мы можем начать приближать молдавскую экономику к нашей уже сейчас" , – отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Кишиневе.

В ходе визита она представит пакет мер поддержки, способный удвоить размер экономики Молдовы за десятилетие.

"Для этого мы инвестируем в рабочие места, рост, услуги и инфраструктуру – от новых больниц в Бельцах и Кагуле до дороги из столицы в Одессу. Мы открываем двери нашего единого рынка для молдавских компаний. И мы поддерживаем усилия Молдовы по проведению реформ" , – подчеркнула фон дер Ляйен.

Теперь Европейский парламент и Совет должны рассмотреть предложение Европейской комиссии о создании Фонда роста для Молдовы.

После его принятия Молдове будет предложено представить свою Программу реформ с указанием ключевых социально-экономических и фундаментальных реформ, которые она намерена провести.

20 октября в Молдове состоится референдум о вступлении в Европейский Союз. Он пройдет вместе с выборами президента, на которых Санду стремится переизбраться на второй срок.

Действующие власти объединили голосование за президента с референдумом, чтобы мобилизовать проевропейского избирателя, который сможет проголосовать и за переизбрание Санду.