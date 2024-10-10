Почти 50% россиян видят в войне больше вреда, чем пользы – опрос

Почти половина граждан России, 47%, считают, что вторжение российских войск в Украину нанесло больше вреда, чем пользы, что является самым высоким показателем с начала полномасштабной войны против Украины. Об этом свидетельствует соцопрос, проведенный в сентябре "Левада-центром", сообщает Укринформ.

Еще 28% опрошенных россиян считают, что война принесла "больше пользы", для 25% на этот вопрос было "затрудняюсь ответить".

В то же время за год на десять пунктов, с 38 до 28%, упала доля тех, кто уверен в пользе начатой Путиным так называемой "специальной военной операции".

Также снижается количество россиян, считающих, что боевые действия идут успешно. В феврале таких граждан было 70%, теперь их доля снизилась на десять пунктов, до 60%.

За проведение мирных переговоров в сентябре высказалось уже 54% опрошенных.