Российский удар по Одесской области: количество жертв возросло до 8

Количество жертв российского удара по портовой инфраструктуре Одесской области вечером 9 октября возросло до 8 – в больнице умер еще один человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер в Telegram.

"Количество жертв вчерашней атаки увеличилось до 8 человек. От полученных ранений в больнице скончался 26-летний парень. Искренние соболезнования семье".

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