В Генштабе ВСУ подтвердили поражение российского аэродрома в Адыгее

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что Украина нанесла удар по российскому военному аэродрому "Ханская", расположенному в Республике Адыгея.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

"В частности, под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе цели отмечалась работа вражеской ПВО, зафиксировано возгорание. Известно, что на аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27" , – говорится в сообщении.

Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

"Задачи выполнены силами и средствами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины".