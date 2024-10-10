В Генштабе ВСУ подтвердили поражение российского аэродрома в Адыгее
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что Украина нанесла удар по российскому военному аэродрому "Ханская", расположенному в Республике Адыгея.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
"В частности, под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе цели отмечалась работа вражеской ПВО, зафиксировано возгорание. Известно, что на аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27", – говорится в сообщении.
Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.
"Задачи выполнены силами и средствами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины".
Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил России будет продолжаться и дальше", – отметили в Генштабе.