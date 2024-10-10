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Беларускі Гаюн: В Беларусь прилетел второй российский МиГ-31К

Беларускі Гаюн: В Беларусь прилетел второй российский МиГ-31К
Фото: kremlin.ru

В Беларусь из России прилетел второй за два дня российский истребитель МиГ-31К, который может нести на себе гиперзвуковые ракеты "Кинжал", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает аналитический проект "Беларускі Гаюн" в Telegram.

"По нашим данным, только что второй истребитель МиГ-31К ВКС РФ приземлился на аэродроме "Мачулище".

В проекте напомнили, что самолетов МиГ-31К ВКС РФ не было в Беларуси последние 1,5 года – с 6 апреля 2023 года.

Именно истребители МиГ-31К могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии в 2 000 км.

Предыстория: 

  • 9 октября впервые за полтора года в Беларусь прилетел российский МиГ-31К. Истребитель совершил посадку на аэродром "Мачулищи".

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