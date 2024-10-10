Беларускі Гаюн: В Беларусь прилетел второй российский МиГ-31К
В Беларусь из России прилетел второй за два дня российский истребитель МиГ-31К, который может нести на себе гиперзвуковые ракеты "Кинжал", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает аналитический проект "Беларускі Гаюн" в Telegram.
"По нашим данным, только что второй истребитель МиГ-31К ВКС РФ приземлился на аэродроме "Мачулище".
В проекте напомнили, что самолетов МиГ-31К ВКС РФ не было в Беларуси последние 1,5 года – с 6 апреля 2023 года.
Именно истребители МиГ-31К могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии в 2 000 км.
Предыстория:
- 9 октября впервые за полтора года в Беларусь прилетел российский МиГ-31К. Истребитель совершил посадку на аэродром "Мачулищи".