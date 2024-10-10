Генсек НАТО обсудил с Зеленским и Стармером разрешение на удары вглубь РФ

Генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Британии Киром Стармером обсуждали вопрос разрешения для Киева бить вглубь территории РФ западным оружием. Об этом Рютте рассказал журналистам после встреч с Зеленским и Стармером, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что имел прекрасный разговор с президентом Зеленским и премьер-министром Стармером, но в вопросе дальнобойных ударов западным оружием по военным объектам в глубине территории России позиция не изменилась.

"Конечно, мы говорили об этом: в Киеве на прошлой неделе, говорили об этом и сегодня, но конечное решение зависит от каждого конкретного союзника" , – сказал генсек НАТО.

"Это должны решать союзники, как может использоваться вооружение, которое они поставляют Украине. С точки зрения права это возможно.

Поскольку с точки зрения закона Украина имеет право использовать оружие против целей в России, если они представляют угрозу для нее. Но в конце концов, все зависит от индивидуального решения каждого союзника" , – заявил Рютте.

Премьер Британии Кир Стармер ранее рассказал, что все утро провел за обсуждением с президентом Украины Владимиром Зеленским "плана победы".

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми в конце сентября заявил, что решение о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории России может быть принято до начала зимы.