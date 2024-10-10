Россияне второй раз за сутки обстреляли Николаев: что известно

Российские войска вторично с начала суток обстреляли Николаев; есть пострадавшие, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

По его словам, в Николаеве несколько раз с начала суток слышали взрывы. В частности, было громко около 11:45, а также в 12:10.

"О дневных прилетах. По состоянию на данный момент пострадали два человека, оказали помощь амбулаторно" , — сообщил Сенкевич.

Мэр добавил, что спецслужбы обследуют район рядом с "прилетом" на предмет повреждений в жилом секторе.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в Николаеве повторный "прилет" по одному из объектов.

"Прилет туда же, но успели всех увести. Гражданские" , — сообщил глава Николаевской ОВА.

Напомним, вечером 9 октября российская армия атаковала Николаев — РФ ударила по инфраструктурному объекту ракетами Х-59/Х-69. В результате атаки произошел пожар, который оперативно ликвидировали.