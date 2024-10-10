Ураган "Милтон" над США ослаб с пятой до первой категории

Ураган "Милтон" обрушился на американский штат Флорида, сообщает Деловая столица.

Ранее над океаном он достигал пятой категории по шкале Саффира — Симпсона, однако при приближении к берегу ослаб до второй категории, а вскоре и до первой, передает CNN.

Он прошел Тампу и сейчас находится над Орландо, скорость ветра в нем составляет 38 м/с.

Как сообщалось, ранее ураган "Милтон" приобрел самый высокий уровень мощности и стремительно приближался к Флориде.



Ранее из штата были эвакуированы около 5 млн человек. Тогда ожидалось, что "Милтон" может стать самым сильным ураганом за сто лет и как минимум сохранит четвертую категорию при приближении к берегу. Мэр Тампы Джейн Кастор, "нисколько не драматизируя", говорила, что нахождение в районах, по которым он пройдет, подобно смерти.

Президент США Джо Байден из-за "Милтона" отложил свой визит в Германию, во время которого планировалась его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках заседания Контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн".

Известно, что из-за урагана погибли по крайней мере два человека (это случилось в округе Сент-Люси). Также во Флориде зафиксировали 19 торнадо. Больше 2 млн домовладений и предприятий штата оказались обесточены. В Сент-Питерсберге в округе Ли было зафиксировано наводнение. Губернатор Флориды Рон Десантис рассказал, что на этот момент известно о разрушении более 125 домов, большинство из которых мобильные.