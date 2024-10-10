Датагруп-Volia-lifecell получила 435 млн долларов долгосрочных кредитов

ЕБРР и IFC, входящая в группу Всемирного банка, предоставили 435 миллионов долларов долгосрочных кредитов для поддержки группы Datagroup-Volia-lifecell. Об этом говорится в релизе ЕБРР, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что каждая из организации предоставит по 217,5 миллиона долларов. В релизе указывается, что это инвестирование должно способствовать усилению устойчивости телефонной сети и улучшению цифровой связности по всей Украине.

Это самая большая единовременная прямая иностранная инвестиция в Украину от крупного стратегического инвестора со времен российского вторжения.

Кредиты позволят объединенной группе улучшить мобильную связь для 10 миллионов абонентов и обеспечить более быстрый доступ к фиксированному интернету для 4 миллионов домохозяйств, говорится в релизе.

Для уменьшения инвестиционных рисков часть кредитов ЕБРР и IFC будет покрыта гарантиями, предоставленными правительством Франции и Европейским Союзом.

Напомним, инвестиционная компания NJJ Holding французского миллиардера Ксавье Ньеля закрыла транзакцию по покупке украинского оператора lifecell и провайдера фиксированного интернета "Датагруп-Volia".

Антимонопольный комитет 25 июля одобрил заявку на покупку французской DVL Telecom украинского оператора lifecell.

Сделка по покупке французским миллиардером Ксавье Ньелем провайдера фиксированного интернета "Датагруп-Volia" и оператора lifecell принесет в страну 1,5 млрд долларов инвестиций.