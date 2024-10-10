Суд оставил блогера и псевдоактивиста Стахива под стражей

Львовский апелляционный суд рассмотрел апелляцию относительно меры пресечения Остапу Стахиву, которого подозревают в мошенничестве и распространении информации о местонахождении подразделений Вооруженных сил Украины. Суд оставил в силе решение от 2 октября, которое предусматривает содержание Стахива под стражей без права на залог, сообщает Суспільне.

Заседание суда началось в 14:15, к которому Стахив присоединился онлайн. В своем выступлении он назвал дело «политическими репрессиями» и призвал суд отменить решение Галицкого суда, считая его незаконным.

Прокурор Олег Телефанко настаивал на сохранении действующей меры пресечения. В 15:35 суд отправился в совещательную комнату, после чего принял решение оставить предыдущую меру пресечения без изменений — содержание под стражей до 30 ноября без возможности внесения залога, отмечает Суспільне.

Стахив и его адвокат заявили, что подозрения якобы являются «необоснованными» и просили не применять каких-либо ограничений.

После приговора судьи псевдоактивист заявил, что решение держать его под стражей вынесли якобы без доказательств. Он утверждал, что «не боится тюрьмы и СИЗО», а идет «за свой украинский народ».

1 октября на четвертом подряд заседании суд не смог избрать меру пресечения для Стахива и объявил очередной перерыв.