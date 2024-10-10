Умеров после встречи с британским коллегой сообщил "хорошие новости" о дальнобойном оружии
Министр обороны Рустем Умеров встретился с британским коллегой Джоном Гили. Со ссылкой на соцсети министра, сообщает Левый берег.
По словам Умерова, министры обсудили дальнейшие шаги по поддержке Сил обороны, инвестиции в украинскую оборонную промышленность и договорились обработать список первоочередных потребностей, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов.
"Великобритания действует на опережение, обеспечивая наших воинов необходимыми боеприпасами: артиллерийские, минометные, ПВО, противотанковые мины. Это пример для других партнеров, ведь своевременные поставки позволяют эффективнее уничтожать врага. До конца года на фронте появится больше артиллерийских систем AS-90. Также есть хорошие новости по дальнобойному оружию и роботизированным системам - враг почувствует это на поле боя", - подчеркнул Умеров.