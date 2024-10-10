В Херсоне задержали чиновников ТЦК, организовавших схему для уклонистов

В Херсоне задержали трех должностных лиц ТЦК и их сообщницу, которые помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации. Со ссылкой на пресс-службу СБУ, сообщает Новое время.

Правоохранители отмечают, что в Херсоне на коррупционной «схеме для уклонистов» были разоблачены три должностных лица ТЦК и их сообщница — сотрудница местного центра предоставления админуслуг, которая отвечала за работу с военнообязанными.

«Задокументировано, как женщина обновляла данные мужчин призывного возраста и предлагала им помощь в уклонении от мобилизации. Затем фигурантка передавала персональные данные клиентов своим сообщникам в ТЦК, где они снимали уклонистов с воинского учета из-за „плохого“ здоровья» , — говорится в сообщении СБУ.

Действия фигурантов из Херсона квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.