Запорожскую АЭС снова подключили к резервной электролинии - МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция возобновила подключение к резервным поставкам энергии. Однако ситуация остается напряженной.﻿ Со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

В МАГАТЭ заявили, что украинская Запорожская АЭС возобновила подключение к линии электропередач 150 кВ, которая может быть использована как резервный вариант станции.