Запорожскую АЭС снова подключили к резервной электролинии - МАГАТЭ
Запорожская атомная электростанция возобновила подключение к резервным поставкам энергии. Однако ситуация остается напряженной. Со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.
В МАГАТЭ заявили, что украинская Запорожская АЭС возобновила подключение к линии электропередач 150 кВ, которая может быть использована как резервный вариант станции.
"Хотя поставки электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций, остаются нестабильными", - добавили в агентстве.