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Запорожскую АЭС снова подключили к резервной электролинии - МАГАТЭ

Запорожскую АЭС снова подключили к резервной электролинии - МАГАТЭ
Фото: Ralf1969

Запорожская атомная электростанция возобновила подключение к резервным поставкам энергии. Однако ситуация остается напряженной.﻿ Со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

В МАГАТЭ заявили, что украинская Запорожская АЭС возобновила подключение к линии электропередач 150 кВ, которая может быть использована как резервный вариант станции.

"Хотя поставки электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций, остаются нестабильными", - добавили в агентстве.

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