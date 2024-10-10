Объявлен конкурс на должности в наблюдательный совет "Укрэнерго"

Кабинет министров объявил конкурс на должности трех независимых членов наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго". Четвертого независимого члена параллельно выбирают по предварительно запущенной аналогичной прозрачной процедуре.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Минэкономики, сообщает Экономическая правда.

Назначение всех независимых членов наблюдательного совета Укрэнерго должно состояться до 9 декабря 2024 года.

Таким образом правительство стремится усилить корпоративное управление в государственных компаниях, чтобы оно соответствовало принципам ОЭСР и международным стандартам.

Документы подаются с 10 октября по 31 октября 2024 года.

Минэкономики ожидает, что до 7 ноября консультант по отбору сделает предварительную оценку документов, проведет собеседования и представит на рассмотрение Номинационного комитета перечень потенциальных кандидатов.