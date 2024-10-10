Зеленский заявил, что не обсуждал с союзниками прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заверил, что в их переговорах не было речи о "прекращении огня". Об этом он сказал во время короткого общения лидеров с прессой во дворе Елисейского дворца, сообщает Европейская правда.

От журналистов прозвучал вопрос о возможном "прекращении огня".

"Это (прекращение огня – ред.) не является темой наших дискуссий с другими союзниками, и так же об этом не шла речь здесь" , – ответил Зеленский.

"Я вижу, в СМИ циркулирует много информации что я якобы "приехал говорить о перемирии". Нет, это не так. Россия много работает над влиянием через СМИ, над распространением дезинформации, поэтому это понятно" , – добавил президент Украины.

Он рассказал, что раскрыл Макрону свой "план победы", поднимал вопрос о боеприпасах и о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия, а также привлечение финансирования для того, чтобы Украина могла производить больше собственных ударных беспилотников.