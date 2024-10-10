Зеленский показал Макрону "план победы" Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон коротко рассказали о содержании их переговоров в Елисейском дворце 10 октября, сообщает Европейская правда.

Лидеры вышли к прессе с короткими комментариями около 19:00 по Киеву. Зеленский, напомним, прибыл на встречу около 16:30.

Зеленский поблагодарил Макрона за нынешнюю и все предыдущие встречи и ту поддержку, которую оказывает Франция.

"Я поделился с Эмманюэлем ﻿ нашими планами – "планом победы" и другими, рассказал о ситуации на поле боя... Перед зимой нам нужна будет ваша поддержка. Мы благодарны за все, что вы делаете для нас" , – сказал Зеленский.

В дальнейших комментариях он вспомнил, что поднимал вопрос о боеприпасах и о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия, поскольку Украина не может полностью перекрыть потребность дронами собственного производства.

"Того, что есть, сейчас недостаточно. Мы ищем финансирование на эту потребность – для внутреннего производства, и ждем также разрешения от наших партнеров" , – сказал Зеленский.

Макрон со своей стороны детализировал, что украинский президент раскрыл ему детали "плана победы".

"Это был для нас важный этап, возможность поговорить о следующих неделях и месяцах, работе и военного, и дипломатического характера" , – сказал президент Франции.

На уточняющие вопросы Макрон сказал, что масштабы помощи Франции по предоставлению оружия и в подготовке украинских военных остаются такими же, как и в предыдущие месяцы.