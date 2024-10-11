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Курс валют НБУ на 11 октября

Курс валют НБУ на 11 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 11 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 10 октября, повысился на 1 коп до 41.2072 за 1 доллар.

Евро подешевел на 8 коп до 45.0477 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 53.8537 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 7 коп до 47.9376 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.4635 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.207200 +0.0138
EUR Евро 45.047700 --0.0797
GBP Фунт стерлингов 53.853700 --0.0396
CHF Швейцарский франк 47.937600 --0.0734
PLN Польский злотый 10.463500 --0.0359

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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