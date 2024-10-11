Курс валют НБУ на 11 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 11 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 10 октября, повысился на 1 коп до 41.2072 за 1 доллар.

Евро подешевел на 8 коп до 45.0477 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 53.8537 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 7 коп до 47.9376 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.4635 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.207 200 EUR Евро 45.047 700 GBP Фунт стерлингов 53.853 700 CHF Швейцарский франк 47.937 600 PLN Польский злотый 10.463 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.