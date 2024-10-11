Курс валют НБУ на 11 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 11 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 10 октября, повысился на 1 коп до 41.2072 за 1 доллар.
Евро подешевел на 8 коп до 45.0477 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 53.8537 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 7 коп до 47.9376 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 10.4635 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.207200
|EUR
|Евро
|45.047700
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.853700
|CHF
|Швейцарский франк
|47.937600
|PLN
|Польский злотый
|10.463500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.