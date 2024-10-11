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ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов и сбили вражеский вертолет

ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов и сбили вражеский вертолет
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За минувшие сутки Вооруженные силы россиян потери россиян убитыми и ранеными на фронте составили 1 140 человек. Вооруженные силы сбили также один вражеский вертолет, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 666 340 (+1 140) человек,
  • танков - 8 953 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 17 800 (+35) ед,
  • артиллерийских систем - 19 322 (+59) ед,
  • РСЗО - 1 229 (+4) ед,
  • средств ПВО - 976 (+3) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16837 (+70),
  • крылатых ракет - 2619 (+0),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26398 (+84) ед,
  • специальной техники - 3396 (+10).

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