ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов и сбили вражеский вертолет

За минувшие сутки Вооруженные силы россиян потери россиян убитыми и ранеными на фронте составили 1 140 человек. Вооруженные силы сбили также один вражеский вертолет, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.24 ориентировочно составили: