ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов и сбили вражеский вертолет
За минувшие сутки Вооруженные силы россиян потери россиян убитыми и ранеными на фронте составили 1 140 человек. Вооруженные силы сбили также один вражеский вертолет, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 666 340 (+1 140) человек,
- танков - 8 953 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 17 800 (+35) ед,
- артиллерийских систем - 19 322 (+59) ед,
- РСЗО - 1 229 (+4) ед,
- средств ПВО - 976 (+3) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16837 (+70),
- крылатых ракет - 2619 (+0),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26398 (+84) ед,
- специальной техники - 3396 (+10).