Под Львовом произошло массовое ДТП: есть жертвы, много раненых

11 октября под Львовом столкнулись автобус "Варшава - Одесса", грузовик "Новой почты" и несколько авто. Два человека погибли, 27 пострадали, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"11 октября, около 06:30, на объездной Львова, в районе села Чишки, на автодороге М-06 "Киев - Чоп" произошло массовое ДТП с пострадавшими с участием автобуса международных перевозок "Варшава - Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и несколько легковых транспортных средств" , - рассказал он.

По состоянию на 07:00, по данным главы ОВА, было известно об одном погибшем и 27 травмированных.

"Движение перекрыто полностью. Транспортные средства направляются через Винники" , - добавил Козицкий.

Уже около 7:40 количество погибших выросло до двух.

Трое погибших

Из-за некоторого стало известно о трех погибших в ДТП во Львове.

"К сожалению, уже трое погибших. Патрульные организовали реверсное движение на этом участке дороги" , - добавил Козицкий.

Как сообщалось, 10 октября в Польше вблизи украинской границы произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли украинцы.

Кроме того, в июле в Тернопольской области перевернулся автобус с паломниками. На момент аварии в нем находились больше 40 людей. Тогда 19 человек пострадали, среди них - ребенок.