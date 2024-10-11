Генштаб: На передовой 169 столкновений, больше всего – на Лиманском направлении

За прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Лиманском направлении – 30 атак. Также по 24 раза российские войска штурмовали позиции сил обороны на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 11 октября.

По уточненной информации, за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам шесть ракетных ударов, применив 17 ракет, 71 авиационный удар (114 КАБ), совершил 4672 обстрела, более 180 из них - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Голышевское, Речки, Купянск-Узловой, Подолы, Казачья Лопань, Алисовка, Гоптовка, Ямполь, Лиман, Торское, Северск, Екатериновка, Константиновка, Торецк, Александрополь, Гришино, Богоявленка, Максимовка, Разлив, Большая Новоселка и Запорожье.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили два пункта управления, артиллерийскую систему, вертолет и базу ГСМ противника.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районе Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении количество боестолкновений составило 14 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 30 штурмовых действий оккупантов в районах Дружелюбовки, Грековки, Площадки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны отбиты четыре атаки вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские воины остановили семь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил восемь атак. Усилия сосредоточены в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 24 атаки. Основные усилия враг сосредоточил в районах Селидово, Крутой Яр, Луч, Лисовка, Миролюбовка и Калиново.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новоселидовки, Кременной Балки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Антоновки. В общей сложности враг 24 раза пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времивском направлении оккупанты совершили 11 атак наших позиций в направлении Богоявленики.

В Ореховском направлении враг дважды без успеха атаковал позиции украинских подразделений вблизи Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины успешно отразили пять атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без значительных конфигураций.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, с территории РФ активно применяет авиацию, производит обстрелы пограничных населенных пунктов.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области.