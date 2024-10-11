Трамп требует лишить лицензии канал CBS за перезапись интервью Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп из-за своих социальных сетей заявил, что телеканал CBS должен быть лишен лицензии на вещание из-за якобы "вмешательства в выборы", сообщает Левый берег.

Как пишет The Guardian, так республиканец оценил редактирование интервью с Камалой Харрис, вышедшее в эфире программы "60 минут". О том, что ответы вице-президента были перезаписаны, стало известно из-за сравнения финальной версии с трейлерной.

На вопрос о том, прислушивается ли израильский премьер Биньямин Нетаньяху в Вашингтон, в эфире Харрис дипломатически заявила о необходимости завершить войну. В материалах превью в этот самый момент она дала долгий и не очень связный ответ, который критики назвали "словесным салатом".

Несмотря на возмущение Трампа, в Федеральной комиссии по коммуникациям, отвечающей в США за телелицензии, заявили, что не видят нарушений в действиях CBS, а вот слова самого республиканца оценили как "угрозу для свободы слова".