Украина планирует установить 1 ГВт распределенной генерации до конца года – Минэнерго

Украина до конца года получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности распределенной генерации более чем на 1 ГВт.﻿ Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Энергетики делают все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки смонтировать и подключить оборудование к сети.

Не все поступающее в страну оборудование энергетики технически успеют подключить к сетям, однако в планах до конца года установить не менее 1 ГВт.

К развитию распределенного поколения привлечены как частные компании, так и предприятия государственной формы собственности.

Правительство создало все инвестиционные условия и максимально упростило разрешительные процедуры для ускоренного развития распределенной генерации.