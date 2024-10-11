Байден и Шольц поговорили по телефону после отмены визита в Германию

После отмены визита в Германию президент США Джо Байден и канцлер Олаф Шольц подтвердили свое дальнейшее тесное сотрудничество. Об этом говорится в сообщении Белого дома по результатам разговора Байдена и Шольца, сообщает Европейская правда.

Это касается, среди прочего, совместной "поддержки защиты Украины от российской агрессии", говорится в опубликованном в Вашингтоне заявлении Байдена.

"Президент подчеркнул неизменную прочность американо-германских отношений и отметил свое намерение продолжать наше тесное сотрудничество по геополитическим приоритетам, включая поддержку защиты Украины от российской агрессии" , – говорится в сообщении.

Как известно, 12 октября украинский президент Владимир Зеленский должен был принять участие в заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн".

На заседании должен был председательствовать президент США Джо Байден, но из-за приближения урагана "Милтон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу. Позже стало известно, что заседание "Рамштайн" откладывают на пока не определенную дату.