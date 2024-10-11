Депутаты подали более 2 тысяч правок к проекту госбюджета

Народные депутаты подали более 2 тысяч правок к проекту государственного бюджета на 2025 год. Это больше, чем было в прошлом году.﻿ Об этом сообщила глава Бюджетного комитета ВРУ, народный депутат Роксолана Пидласа в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Сейчас мы рассматриваем поправки в Бюджетном комитете. Народные депутаты нам подали 2098 поправок. Это почти на 500 больше, чем в прошлом году. И для того, чтобы проработать этот массив данных и разобраться в каждой теме, нужно время" , - сказала она.

По словам нардепа, в Раде планируют голосовать за проект госбюджета в первом чтении в конце октября, а голосование во втором чтении и в целом - в конце ноября.

"Это нам позволяет уложиться в наш законодательный срок и принять проект закона до 1 декабря этого года" , - добавила Пидласа.

Госбюджет-2025

Напомним, что правительство подало в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2025 год. Парламент уже приступил к рассмотрению проекта.

Согласно законодательству, Рада должна принять бюджет в целом до 1 декабря. До этого проект должен пройти рассмотрение в первом и втором чтении.

Согласно проекту бюджета, доходы составят составить 2 трлн 336 млрд гривен, а расходы - 3 трлн 938 млрд грн. Дефицит бюджета составит 1 трлн 640,6 млрд гривен, который будет покрываться в основном за счет международной помощи. Главным приоритетом бюджета-2025 станет оборона.