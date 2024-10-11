Зеленский во время визита в Германию встретится с Шольцом и Штайнмайером

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках краткого визита в Берлин 11 октября встретится с президентом и канцлером ФРГ, сообщает Укринформ.

Встреча с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером состоится во второй половине дня во дворце Бельвю, резиденции главы государства.

Канцлеру Олафу Шольцу Зеленскому, как ожидается, представит свой План победы. Оба лидера сделают краткие заявления для печати.

Напомним, президент Владимир Зеленский на днях совершает визиты в ряд европейских столиц.