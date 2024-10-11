ПВО сбила 29 "Шахедов", еще четыре – в воздушном пространстве Украины

В ночь на 11 октября русские войска атаковали Украину беспилотниками типа Shahed и несколькими ракетами. Силы ПВО сбили 29 "Шахедов", еще 31 был локационно потерян, а два - улетели в Россию. В то же время еще четыре беспилотника находятся в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего россияне применили 66 "Шахедов" (район пусков – Курск, РФ), одну баллистическую ракету "Искандер-М" (запустили из Крыма) и одну управляемую авиационную ракету Х-31П (с воздушного пространства над акваторией Черного моря).

"По состоянию на 11.00 в результате противовоздушного боя сбито 29 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях. 31 вражеский беспилотник локационно потерян в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ" , – говорится в сообщении.

В то же время два ударных БпЛА вернули в направлении России, еще четыре БпЛА – находятся в воздушном пространстве Украины. Работа ПВО продолжается.

К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.