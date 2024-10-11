Суды рассмотрели не менее 314 дел о штрафах от ТЦК: большинство отменяют
По меньшей мере, 314 дел об отмене штрафов от ТЦК по состоянию на начало октября найдены с помощью поисковика по судебному реестру Бабушка за 5 месяцев с момента введения в действие новых норм по нарушению правил военного учета. С каждым месяцем дел становится все больше. В большинстве случаев суд отменяет штрафы, сообщает Опендатабот.
По меньшей мере, 314 дел об обжаловании штрафов от ТЦК рассмотрели украинские суды с июня по октябрь текущего года — уже после введения новых правил и штрафов за нарушение правил военного учета.
Подобных дел увеличивается с каждым месяцем: если в июне их было всего 10, в сентябре количество обращений достигло 148. С начала октября уже рассмотрено 34 дела.
"Опендатабот" избирательно проанализировал дела по отмене штрафов и в большинстве случаев суды остаются на стороне истцов и отменяют штрафы.
Теперь можно выделить три основные причины отмены штрафов:
- несоблюдение ТЦК процедуры наложения штрафа.
- отсутствие убедительных доказательств совершения нарушений гражданами.
- штрафы налагаются за период, когда новые нормы еще не вступили в силу, что является основанием для их отмены.
Отметим, что с начала года на принудительное исполнение передано около 12 тысяч штрафов за нарушение военного учета.