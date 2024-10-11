СНБО не продлил санкции против большинства "королей контрабанды" – СМИ

Совет национальной безопасности и обороны Украины не продлил санкции против так называемых "королей контрабанды", которые с пафосом наложили в 2021 году, поскольку они, казалось бы, больше не создают угроз национальной безопасности. Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины, сообщает Зеркало недели.

Указ о санкциях №169/2021 действовал до апреля 2024 года и его не продлили в отношении одиннадцати из тринадцати физических лиц и почти семидесяти юрлиц.

Офис президента и Совет национальной безопасности в ответах на запросы ушли от ответа на просьбу объяснить, какие же изменения произошли в жизни и деятельности одиннадцати человек, в отношении которых санкции решили не продлевать. В ОП запрос переадресовали в СНБО, а в СНБО заявили, что Совет рассматривает и принимает то, что подают ему полномочные органы.

Служба безопасности официально ответила, что в течение трех лет с момента наложения санкций "уполномоченные государственные органы в соответствии с их компетенциями осуществляли мониторинг эффективности санкций. В апреле 2024-го действие санкций было пролонгировано в отношении отдельных лиц, продолжающих создавать реальные и/или потенциальные угрозы интересам...".

При этом в СБУ добавили, что: "и дальше осуществляют необходимые контрразведывательные меры и в случае возникновения новых угроз государственной безопасности будет инициировать введение ограничительных мер".

Среди вышедших из-под санкций немало лиц, которые, несмотря ни на что, продолжают привычную для себя деятельность на границе, из-за которой попали в предыдущий санкционный список.

В частности, в список попали так называемый "галицкий контрабандный аксакал" Владимир Полуситок, одесский эксперт по обуви и текстилю Денис Аминев, мукачевский сигаретный эксперт Эдуард Кукоба, ценитель электроники из Одесщины Михаил Грибанов и бывший глава столичной таможни Юрий