В немецкой оппозиции заявили, чтобы без западной помощи Украине грозит покорение

В преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин депутат Бундестага от консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер напомнил, что стоит на кону в случае недостаточной поддержки Украины в войне против России, сообщает Deutsche Welle.

По его убеждению, в таком случае Украине "чревато полное покорение" и массовый поток новых беженцев из страны. В этих обстоятельствах, считает Кизеветтер, Путин не видит причин идти на мирные переговоры с Украиной.

Так что дипломатические инициативы не заставляют президента России садиться за стол переговоров, "потому что он видит, что в Украине заканчиваются боеприпасы", отметил немецкий депутат в интервью для ARD в четверг, 10 сентября, цитирует агентство dpa. По его словам, если Украина не выстоит в этой войне, это будет означать, что "военные преступления расширятся", а "оккупированные территории станут военными базами" России.

Вместо "Рамштайна": визит Зеленского в Берлин.

В пятницу президент Украины встретится в Берлине с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Одной из главных тем встречи будет дальнейшая поддержка Украины в ее борьбе против российской агрессии, в том числе новые поставки оружия. Также будут обсуждаться пути достижения мирного разрешения конфликта, напоминает агентство dpa.

Кизеветтер - один из самых ярых немецких поклонников предоставления Украине максимальной военной помощи. Он, в частности, призвал к тому, чтобы Запад взял на себя противовоздушную оборону в западной части Украины, а также снабжение Германией Украины дальнобойных ракет Taurus.

Как сообщалось, Зеленский должен был посетить Германию 12 октября, где президент США созвал впервые на уровне лидеров заседания Контактной группы по обороне Украины, известной под названием "формат Рамштайн". Однако эта встреча была отложена на пока неопределенную дату, поскольку Байден решил перенести свой визит через ураган "Милтон" в США.