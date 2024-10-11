"Укрэнерго" второй день подряд фиксирует возрастающее потребление электричества

Из-за снижения генерации на домашних солнечных электростанциях в Украине в пятницу, 11 октября, потребление электроэнергии выросло по сравнению с предыдущим днем. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Потребление растет. Сегодня, 11 октября, его уровень по состоянию на 9:30 был на 3% выше, чем в то же время предыдущего дня – в четверг. Причина – высокая облачность в большинстве регионов и, соответственно, более низкая производительность бытовых СЭС. Вчера , 10 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,2% выше, чем в среду, 9 октября" , – говорится в сообщении.

"Укрэнерго" отмечает, что из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру в энергосистеме в вечерние часы есть дефицит мощности, поэтому, по возможности, нужно переносить использование мощных электроприборов на период с 10:00 до 16:00.

Импорт электроэнергии 11 октября запланирован из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 2308 МВт-час.

Как сообщалось, в пятницу, 11 октября, применение графиков почасовых отключений не прогнозируется.