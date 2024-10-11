У РФ нет достаточно войск для захвата Украины – Atlantic Council

Операция ВСУ в Курской области РФ продолжается уже третий месяц и мало что указывает на то, что она закончится в ближайшее время. Несмотря на ряд российских контратак с начала операции 6 августа, Украина продолжает контролировать территорию площадью около тысячи квадратных километров в Курской области. Эта беспрецедентная операция на российской территории обнаружила ограниченность кремлевской военной машины. Об этом пишет Atlantic Council, сообщает Зеркало недели.

Хотя многие продолжают считать армию РФ непреодолимой силой с практически безграничными запасами людей и техники, сейчас становится все очевиднее: на самом деле попытка российского диктатора Владимира Путина захватить Украину привела к тому, что его армия оказалась опасно перегруженной и неспособной защитить Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский поначалу надеялся, что операцией на территории РФ он сможет надавить на Путина и заставить его перебросить войска из Украины на "внутренний фронт". Пока этого не произошло. Российская армия продолжает продвигаться на востоке Украины.

В то же время тот факт, что Путину пришлось выбирать между вторжением в Украину и защитой России, сам по себе является красноречивым.

Затруднения РФ на “курском фронте” стали очередным свидетельством того, что Москва испытывает все большую нехватку человеческих ресурсов. По сообщениям, в последние месяцы Россия была вынуждена резко увеличить вознаграждение, которое предлагают новобранцам. Согласно расследованию российского издания “Вёрстка”, те, кто соглашается воевать против Украины, часто имеют очень слабое здоровье, а средний возраст добровольцев увеличился с сорока лет в начале полномасштабного вторжения до пятидесяти.

Среди других признаков того, что Путин вынужден "скрести по сусекам", чтобы пополнить истощенные ряды своей армии, - недавние сообщения о том, что моряки с российского авианосца "Адмирал Кузнецов" были сняты с военно-морской службы и направлены в Украину как пехота. Россия также находится в процессе принятия нового законодательства, которое позволит подсудимым подписывать военные контракты и избегать судебного преследования. Десятки тысяч российских заключенных уже освобождены из тюрем, чтобы воевать против Украины.

Между тем, когда в начале августа украинские военные пересекли границу в Курской области, они обнаружили, что большинство российских укреплений в приграничной зоне были укомплектованы молодыми солдатами-срочниками, которые вскоре массово сдавались в плен. Это позволило Украине пополнить свой обменный фонд и провести ряд обменов пленными, а также вызвало значительную обеспокоенность в российском обществе.

Нехарактерно сдержанная реакция Путина на ситуацию в Курской области говорит о том, что он хорошо осознает недостатки своей армии.

Не угрожая "третьей мировой войной" и не пытаясь сплотить свою страну против "иностранного захватчика", Путин пытался приуменьшить значение операции ВСУ и удивительно мало говорил о том, что это первая "иностранная оккупация" российской территории со времен Второй мировой войны.

Такая подавленная реакция была очевидна с первых дней операции Украины в Курской области, которую Путин сначала отверг как простую "провокацию". По сообщениям, российские СМИ получили от Кремля указание минимизировать значение украинской операции: им было поручено убедить внутреннюю аудиторию в том, что присутствие ВСУ на территории России теперь "новая норма".

Это, конечно, не означает, что российская армия находится на грани краха. Напротив, Путин недавно обнародовал амбициозные планы по дальнейшему увеличению численности своей армии до полутора миллионов солдат, что сделает ее второй по величине в мире после Китая. Он также может объявить о следующем раунде мобилизации, если потребуется, но это потенциально рискует привести к внутренним беспорядкам и убедить тысячи молодых россиян покинуть страну.

Путину, безусловно, придется найти большое количество дополнительных военных, поскольку он стремится компенсировать потери России и достичь своей цели - постепенно обескровить Украину в жестокой войне на истощение. По данным американских официальных лиц, сентябрь 2024 года был самым кровавым месяцем войны для российских войск в Украине, но он также был одним из самых успешных с точки зрения захвата новых территорий. Поскольку Россия сейчас превосходит Украину по численности и вооружению, Путин, очевидно, рассчитывает на гораздо большую способность своей страны "поглощать" потери на поле боя и продолжать воевать.

Украинские лидеры, похоже, прекрасно понимают эту мрачную арифметику. Действительно, они приняли смелое решение об операции на территории России в значительной степени из-за осознания того, что оставаться запертыми в войне на истощение со своим гораздо большим врагом было бы актом национального самоубийства.

Не всех убеждают аргументы в пользу курской операции, некоторые критики называют ее безрассудной авантюрой и стратегической ошибкой, ослабившей оборону Украины в критический момент. Впрочем, нельзя отрицать, что наступательная операция опровергла господствовавший ранее нарратив о неизбежной победе России. Важно, что украинская операция в Курской области РФ также продемонстрировала: перегруженная армия Путина значительно уязвимее, чем Кремль хотел бы, чтобы мы думали.

Не имея достаточных резервов, в Москве рассчитывают на то, что украинские войска сами покинут Курскую область из-за отсутствия у Киева необходимых сил и под влиянием ситуации на фронте на Донбассе.