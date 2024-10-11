Зеленский встретился с Папой Римским и подарил ему картину о преступлениях в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский в третий раз имел частную аудиенцию у Папы Римского Франциска, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Vatican News.

Встреча в Ватикане Папы Римского Франциска с президентом Украины Владимиром Зеленским длилась 35 минут, с 9.45 до 10.20.

После приватной беседы в зале Библиотеки и представления украинской делегации Папа подарил Зеленскому бронзовый барельеф с изображением распускающегося цветка с надписью "Мир – это хрупкий цветок". Президент Украины взамен подарил Понтифику картину маслом "Бучанское преступление. История Марички".

Картина изображает ужасы российских военных преступлений в Буче глазами Марички, воображаемой маленькой девочки, на глазах которой российские солдаты пытали и убили ее отца, мать и бабушку.

фото Ansa

Перед встречей с Зеленским Папа Римский принял на премьер-министра Испании Педро Санчеса сегодня утром. И Санчеса, и Зеленского, которые вошли в Ватикан соответствующими процессиями через площадь Святого Петра и Колокольню, по прибытии во двор Сан-Дамазо приветствовал Регент Папского Дома Леонардо Сапьенца.

Встреча Зеленского и Папы проходила за закрытыми дверями с участием переводчика и касалась тем войны и мира для Украины, которую Понтифик всегда определял как "замученную".

Это уже третий визит президента Зеленского в Ватикан. Ранее он бывал здесь в феврале 2020 и апреле 2023 года.

Украинский президент и Папа Франциск также виделись 14 июля на саммите G7, который принимала Италия.

Накануне Зеленский прибыл в Рим и встретился с главой итальянского правительства Джорджией Мелони. На встрече он представил итальянскому премьеру мир "план победы".

Также в пятницу Зеленского ждут в Берлине, где он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.