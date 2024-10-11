Генерал Нацполиции использует служебный автомобиль для поездок в спортзал – расследование

Начальник Департамента миграционной полиции Нацпола генерал полиции Сергей Шайхет регулярно посреди рабочего дня посещает спортивный комплекс в центре Киева. Для поездок на тренировку он использует служебный автомобиль и "оперативные" номерные знаки, сообщает Бигус.инфо.

Осенью 2023 Сергей Шайхет получил звание генерала полиции и возглавил Департамент миграционной полиции Нацполиции Украины. До этого он был начальником Николаевского Главного управления Нацполиции. Еще раньше – заместителем начальника Одесского областного управления полиции и начальником следственного управления Одесской области.

Журналисты обратили внимание, что руководитель МИПОЛ Шайхет несколько раз в неделю посреди рабочего дня около трех часов проводит в спортивном комплексе. Туда он приезжает на служебном автомобиле с оперативными номерами, по закону правоохранители должны использовать во время оперативной работы.

Также Шайхета на этом же служебном авто журналисты регулярно замечали на въезде и выезде из одного из самых дорогих киевских ЖК. Никакой недвижимости в этом комплексе руководитель Департамента не имеет. Там владеет квартирой и паркоместом его отец - Олег Шайхет. Площадь апартаментов – под 200 квадратов. Квартиру Шайхет-старший приобрел еще в 2020 году. Сейчас подобные квартиры в этом ЖК стоят от 1 млн. долларов.

Отец генерала за последние 10 лет занимается охранной деятельностью и является совладельцем охранной компании "Секьюрайти". Другим ее совладельцем является крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта", которую до национализации контролировали олигарх Игорь Коломойский и группа "Приват".

Кстати, в "Секьюрайте" работал Максим Донец, ставший в 2019 году охранником президента Владимира Зеленского.

От каких-либо комментариев журналистам Шайхед отказался.