Зубные щетки и душевые лейки имеют неизвестные вирусы – исследование

Ученые идентифицировали более 600 вирусов в образцах из ванных комнат в США. Вирусы поражают бактерии, а не людей, и исследователи говорят, что они могут принести больше пользы, чем причины для беспокойства, сообщает Левый берег.

Исследователи обнаружили, что воронки для душа и зубные щетки кишат вирусами, которые никогда раньше не видели.

"Количество вирусов, которые мы обнаружили, совершенно дикое. Мы нашли много вирусов, о которых знаем очень мало, и многие другие, которых мы никогда раньше не видели. Удивительно, сколько неиспользованного биоразнообразия вокруг нас. И вам даже не нужно идти далеко, чтобы его найти; оно у нас прямо под носом" , — заявила ведущий автор исследования Эрика Хартманн, профессор микробиологии Северо-Западного университета.

Ученые совершили это открытие после изучения образцов, собранных из 96 душевых насадок и 34 зубных щеток из ванных комнат в Соединенных Штатах. Эти образцы содержали 614 вирусов, многие из которых, по всей вероятности, являются новыми для науки.

Вирусы являются бактериофагами или "фагами", которые инфицируют бактериальные клетки, а не человека. Более того, эти вновь обнаруженные вирусы могут быть полезны для разработки методов лечения устойчивых к антибиотикам супербактерий. Ученые работают над разработкой «фаговой терапии», использующей вирусы для дополнения или замены традиционных антибиотиков, отражая защиту опасных бактерий.

Эти новые открытия, опубликованные 9 октября в журнале Frontiers in Microbiomes, могут предоставить больше потенциальных вариантов для предстоящей фаговой терапии.

Ранее учёные подсчитали, что на нашей планете существует около 1 триллиона видов микробов, 99,9% из которых остаются невыявленными. Это перечеркнуло предварительные оценки, согласно которым количество видов микроорганизмов исчисляется миллионами, что примерно соответствует количеству видов насекомых. Среди многих микробов вирусы, которые поражают их и изменяют активность их клеток.

Ученые, стоящие за новым исследованием, очищали душевые воронки и зубные щетки из домов волонтеров. Исследовав ДНК в этих образцах, ученые обнаружили, что образцы содержали свыше 600 различных вирусов, но каждый отдельный образец очень отличался от следующего.

"Мы не заметили ни одного совпадения типов вирусов между душевыми насадками и зубными щетками. Мы также заметили незначительное перекрытие между двумя образцами. Каждая насадка для душа и каждая зубная щетка — как отдельный маленький остров" , — сказала Хартманн.

Вирусы, известные как микобактериофаги, были наиболее распространенным типом, найденным в образцах. Эти фаги инфицируют и убивают микобактерии, широкую группу микробов, которая включает некоторые болезнетворные микробы, например вызывающие хронические легочные инфекции, проказу и туберкулез.

"Мы могли бы представить себе взять эти микобактериофаги и использовать их как способ очищения от патогенов в вашей системе водоснабжения" , - предполагает Хартманн.

Исследуя эти новые вирусы, исследователи надеются использовать их для создания новых антибактериальных препаратов.

Между тем, они сказали, что люди не должны волноваться из-за микроскопических животных, которые водятся в ванных комнатах.