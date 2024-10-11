СМИ показали спутниковые снимки пораженных складов с "Шахедами" под Ейском

На днях беспилотники нанесли удар по складам недалеко от города Ейск в Краснодарском крае РФ. Спутниковые снимки запечатлели значительные поражения территории, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал "Схемы".

На снимках со спутника Planet Labs, сделанных 11 октября, видны последствия атаки беспилотников по складам недалеко от города Ейск. На фото видно повреждение складских зданий, в том числе разрушение крыши одного из них и следы пожара.

Напомним, на днях Военно-Морские Силы вместе со Службой безопасности Украины атаковали базу хранения дронов типа "Шахедов". Она располагалась вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России.

По данным Генштаба, на базе хранилось около 400 ударных дронов. Украинскими военными было зафиксировано точное попадание в цель.

Удар по предприятиям по производству "Шахедов"

В апреле этого года беспилотники сил обороны атаковали предприятия в республике Татарстан в России. Впоследствии стало известно о взрывах в особой экономической зоне "Алабуга". Там расположены промышленно-производственные предприятия и находятся более тысячи километров от границы с Украиной.

Позже представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что при атаке на российские объекты не использовалось иностранное оружие. По его словам, на одном из пораженных объектов в Татарстане было производство "по сборке "Шахедов" и "Гераней".

А в сентябре россияне заявляли о том, что в Краснодарском крае и Тверской области были атакованы склады с оружием окупантов.