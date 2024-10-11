Шольц анонсировал большой пакет военной помощи Украине
До конца 2024 года Германия при поддержке Бельгии, Дании и Норвегии поставит в Украину еще один пакет военной помощи на сумму 1,4 млрд. евро. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским 11 октября, сообщает Лига.net.
По словам Шольца, новый пакет будет включать системы противовоздушной обороны IRIS-T и Skynex, зенитные самоходные установки Gepard, управляемые гаубицы, бронированные авто, боевые дроны, радары и боеприпасы.
"В следующем году мы продолжим военную поддержку Украины. 4 млрд евро мы уже включили в наш бюджет – это прямая двусторонняя военная помощь", – сказал канцлер Германии.