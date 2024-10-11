Минобороны просит СБУ проверить поставщика консервов для ВСУ

После расследования о некачественных консервах для ВСУ, Минобороны обратилось в СБУ, чтобы проверить, не сфальсифицировал ли поставщик консервных изделий документы. В Минобороны добавили, что предварительная проверка выявила "признаки возможной подделки".﻿﻿ Со ссылкой на Минобороны, сообщает Украинская правда.

"Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Министерства обороны Украины обратилось в Службу безопасности Украины с официальным заявлением о возможной фальсификации сопроводительных документов одним из поставщиков продуктов питания для ВСУ.

Это решение стало следствием недавнего журналистского расследования, которое выявило факт поставки некачественных продуктов питания в ВСУ. В связи с этим Министерство обороны инициировало проверку деятельности указанного поставщика" , - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что предварительная проверка выявила, что документы "имеют признаки возможной подделки: "В частности, в пакет документов была включена копия протокола испытаний, который был аннулирован еще в феврале 2024 года".

Речь идет о партии мясных стерилизованных консервов "Свинина тушеная", которую в августе 2024 года поставили в одну из воинских частей Сумской области.

В Минобороны заявили, что рассчитывают на детальное расследование ситуации.

"Минобороны призывает всех граждан и представителей медиа сообщать о любых фактах некачественной поставки продуктов или других возможных правонарушений, которые могут негативно повлиять на деятельность ВСУ" , - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в 2025 году "Государственный оператор тыла" планирует испытать новую модель обеспечения питанием ВСУ. Изменения коснутся финансовой модели взаимодействия с поставщиками, товарной модели и контроля качества. В частности, вся продукция будет проходить через распределительный центр, где специалисты ДОТ обеспечат дополнительный контроль качества.