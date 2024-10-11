Зеленский в Берлине сделал заявление об окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что украинская сторона продолжает настаивать на достижении справедливого мира, основанного на соблюдении Устава ООН, и скорейшем завершении войны, сообщает Новое время.

«Сегодня я представлю Олафу план как, по нашему мнению, принудить Россию к миру, то есть как завершить эту войну — хотелось бы не позднее чем в следующем, 2025 году, и гарантировать неповторение агрессии» , — заявил Зеленский на пресс-конференции.

По его словам, план направлен на усиление позиций Украины.

«Этот план является мостом к проведению результативного саммита мира, который действительно поставит точку в войне. То есть этот план не на замену нашей мирной инициативе, а чтобы именно усилить позиции Украины ради приближения к миру. Мы можем сделать это во взаимодействии — все наши партнеры. Мы рассчитываем и на поддержку Германии» , — подчеркнул президент.

11 октября Зеленский прибыл в Берлин, где встретился с федеральным канцлером Олафом Шольцом. Также он должен провести переговоры с немецким президентом — Франком-Вальтером Штайнмайером.

Последний раз Шольц и Зеленский встречались 23 сентября в Нью-Йорке. Тогда стороны обсуждали подготовку ко второму Глобальному саммиту мира.

9 октября президент Украины заявил, что ситуация на поле боя в Украине создает возможность предпринять шаги для прекращения развязанной Россией войны не позднее 2025 года.

В своей речи Зеленский объявил, что до ноября Украина подготовит документ об основах мира, в котором будут перечислены условия для справедливого завершения войны. Он напомнил, что Киев подготовил план победы, после реализации которого Россия больше не сможет угрожать Европе, и делится деталями плана со всеми, кто может помочь Украине достичь его целей.