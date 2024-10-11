Минобразования поддержало законопроект о запрете общаться на русском на переменах в школе

Министерство образования поддержало законопроект о запрете общаться на русском языке на перерывах в школах. Об этом заявил министр образования Оксен Лисовой во время выступления в Верховной Раде, сообщает Новое время.

Он подчеркнул, что законопроект министерство поддержало с «некоторыми замечаниями».

«Что касается законопроекта, инициативы Натали Пипы, то Министерство образования законопроект с некоторыми замечаниями поддержало» , — сказал Лисовой.

Он также добавил, что в любых решениях, защищающих украинский язык, следует предусмотреть возможность равноценного, равноправного развития языков национальных сообществ Европейского Союза. Министр уточнил, что в этом вопросе речь не идет о русском языке, так как он используется Россией как оружие против Украины.

«Это, безусловно, ни в коем случае не распространяется на язык страны-агрессора. Мы понимаем, что язык используется как оружие, как предпосылка для агрессии» , — сказал Лисовой.

1 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете общения на русском языке на территории школы, в том числе и на переменах. Одна из авторов документа Наталья Пипа отметила, что законопроект предлагает ввести в Закон об образовании понятие «украиноязычной среды», а также обязать учредителей, руководителей и работников учебных заведений создавать и поддерживать такую среду.

Законопроект будет запрещать учителям переходить на русский язык на переменах, в столовой, в частном общении на территории школы. Кроме того, учителя и директора могут проводить просветительские мероприятия, призывать учеников общаться на украинском языке и делать замечания, если ребенок говорит на русском.

Согласно результатам мониторинга в 2023−2024 годах Госслужбы качества образования Украины и уполномоченного по защите государственного языка, только 41% учащихся общаются между собой исключительно на украинском языке.