Зеленский заявил, что передаст Ватикану список журналистов в российском плену

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в специальной помощи, в частности от Ватикана, по обмену пленными.﻿﻿ Со ссылкой на обращение Зеленского, сообщает Украинская правда.

"Сегодня же утром в Ватикане провел встречу с Папой Римским Франциском и Госсекретарем кардиналом Паролином. Очень чувствительный вопрос для Украины, для многих семей в Украине - освобождение из российского плена наших людей. Воины и гражданские, дети и взрослые. Тысячи украинцев и украинок. Вчера стало известно о гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной. Мои соболезнования родным" , - сказал президент.

По словам президента, он договорился с Папой, что Украина передаст список журналистов, которые сейчас в плену в России и обсудит возвращение гражданских и депортированных детей.

Он также пригласил Ватикан принять участие во встрече в Канаде по этому пункту Формулы мира, который касается гуманитарных вопросов.