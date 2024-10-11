Зеленский встретился в Берлине с президентом Германии Штайнмайером

В пятницу, 11 октября, президент Владимир Зеленский встретился со своим немецким коллегой, федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.﻿﻿ Со ссылкой на соцсети Зеленского, сообщает Европейская правда.

Как рассказал Зеленский, ключевыми темами переговоров стали – ситуация с безопасностью в Украине, потребности на фоне постоянных российских ударов по энергетической сети и активных боевых действий на фронте, а также развитие региональных партнерств.

"Спасибо Германии за европейское лидерство в количестве предоставленной Украине помощи, прежде всего в оборонной сфере. Важно на таком же высоком уровне сохранить ее и в следующем году" , – добавил он.

Также в Офисе президента раскрыли детали переговоров Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

В частности, украинский лидер раскрыл Шольцу детали "плана победы" и объяснил, что он является "мостиком" к результативному Саммиту мира – чтобы усилить позиции Украины и создать условия для того, чтобы поставить точку в войне.

Шольц на брифинге лидеров перед переговорами сообщил, что Германия вместе с еще тремя странами готовит новый пакет помощи для Украины на 1,4 млрд евро с ПВО, гаубицами, САУ и другим важным оружием.