Ляшко вместе с СБУ навестили руководителей МСЭК

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и представители СБУ провели встречу с руководителями МСЭК. Темой обсуждения стали коррупционные скандалы.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Минздрава, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Как отмечают в ведомстве, Ляшко вместе с сотрудниками СБУ призвали глав МСЭК жестко и принципиально реагировать на обнаружение фактов предоставления фейкового статуса инвалидности для уклонения от мобилизации.

Правоохранители рассказали, что с начала года было разоблачено 77 людей, которые причастны к коррупционным преступлениям в сфере деятельности МСЭК. Также было обнаружено семь преступных группировок, которые состояли из представителей комиссий.

Минздрав вместе с правоохранителями проработали уже почти 19 тысяч медико-экспертных дел. В результате произошли задержания и вручения подозрений.

Также в ходе встречи Ляшко, сотрудников СБУ и руководителей МСЭК обсуждалось реформирование медико-социальной экспертизы. Для этого недавно был представлен соответствующий законопроект.

Особенное внимание инициатива уделяет цифровизации МСЭК во время прохождения экспертизы. В частности, использование электронной системы здравоохранения хотят сделать обязательным для принятия решений.

Напомним, только недавно правоохранители поймали на взятках руководителя Хмельницкого центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу. Она за "денежное вознаграждение" выдавала мужчинам справки об инвалидности. Это позволяло им выезжать из страны.

Дома у Крупы, а также у ее родственников нашли несколько миллионов долларов наличкой. При этом у семьи фигурантки было большое количество дорогостоящего имущества.

На этом фоне Ляшко рассказал о планах реформировать МСЭК. Для этого был создан законопроект.