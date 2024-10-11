Ляшко вместе с СБУ навестили руководителей МСЭК
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и представители СБУ провели встречу с руководителями МСЭК. Темой обсуждения стали коррупционные скандалы. Со ссылкой на пресс-службу Минздрава, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
Как отмечают в ведомстве, Ляшко вместе с сотрудниками СБУ призвали глав МСЭК жестко и принципиально реагировать на обнаружение фактов предоставления фейкового статуса инвалидности для уклонения от мобилизации.
Правоохранители рассказали, что с начала года было разоблачено 77 людей, которые причастны к коррупционным преступлениям в сфере деятельности МСЭК. Также было обнаружено семь преступных группировок, которые состояли из представителей комиссий.
Минздрав вместе с правоохранителями проработали уже почти 19 тысяч медико-экспертных дел. В результате произошли задержания и вручения подозрений.
Также в ходе встречи Ляшко, сотрудников СБУ и руководителей МСЭК обсуждалось реформирование медико-социальной экспертизы. Для этого недавно был представлен соответствующий законопроект.
Особенное внимание инициатива уделяет цифровизации МСЭК во время прохождения экспертизы. В частности, использование электронной системы здравоохранения хотят сделать обязательным для принятия решений.
Напомним, только недавно правоохранители поймали на взятках руководителя Хмельницкого центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу. Она за "денежное вознаграждение" выдавала мужчинам справки об инвалидности. Это позволяло им выезжать из страны.
Дома у Крупы, а также у ее родственников нашли несколько миллионов долларов наличкой. При этом у семьи фигурантки было большое количество дорогостоящего имущества.
На этом фоне Ляшко рассказал о планах реформировать МСЭК. Для этого был создан законопроект.