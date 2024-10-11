Байден дал распоряжение охранять Трампа как "действующего президента" - СМИ

Лидер США Джо Байден приказал охранять его предшественника Дональда Трампа как действующего президента. Такой приказ получила Секретная служба охраны. Со ссылкой на заявление корреспондента France24 Фрейзера Джексона, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

"Президент США Джо Байден сказал мне, что Дональду Трампу должна быть предоставлена такая же защита от Секретной службы защита, как если бы он был действующим президентом" , - пояснил Джексон.

По его словам, Байден попросил предоставить Трампу все, что ему потребуется.