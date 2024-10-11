ООН зафиксировала в сентябре наибольшее число жертв в Украине среди гражданских за год

В сентябре в Украине погибли по меньшей мере 208 гражданских лиц и 1 220 получили ранения, что стало месяцем с наибольшим количеством жертв среди мирного населения в 2024 году.

Такие данные представлены в ежемесячном отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

В организации заявили, что 46% погибших были старше 60 лет. Кроме того, в сентябре погибли девять детей и 76 получили ранения.

«Ракетные атаки по всей стране, особенно против городов Харькова и Запорожья, способствовали увеличению количества жертв. У линии фронта значительная часть жертв приходится на атаки с использованием БПЛА» , - говорится в отчете.

Подавляющее большинство жертв среди гражданского населения (92%) и повреждений образовательных и медицинских учреждений (96%) в сентябре по-прежнему произошли на территории, подконтрольной Украине.

По меньшей мере, 30 обстрелов повредили или разрушили энергетическую инфраструктуру (25 на территории, контролируемой Украиной, и 5 на территории, оккупированной РФ).